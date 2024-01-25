Мечты невидимых орловских стариков очень скромны

Пенсионерку из Болхова Нину Белоусову посетили члены Орловской региональной организации «Знание». Поводом для встречи стали 75-летие Нины Дмитриевны и реализация специальной областной программы организации «Общественная забота о стариках».
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