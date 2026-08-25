Липецкая область изменит расписание трёх пригородных автобуов

С 31 августа и 1 сентября изменятся графики движения трёх автобусных маршрутов в Липецкой области.В Липецкой области с 31 августа по 1 сентября вносят изменения в расписание трёх межмуниципальных автобусных маршрутов.
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