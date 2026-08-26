В ДНР сегодня из-за обстрелов пострадали 11 человек В Киевском районе Донецка в результате обстрела в районе ТРЦ "Донецк Сити" ранены девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения, пострадали подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения, мужчины 1987 года рождения, 1981 года рождения, 1977 года рождения и 1949 года рождения.