Соцфонд: Чукотка стала лидером по размеру средней пенсии в июле 2026 года

Самая высокая средняя пенсия в России в июле 2026 года была зафиксирована на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
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