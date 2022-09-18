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Советник Байдена призвал власти США много работать для снижения инфляции

Советник Байдена призвал власти США много работать для снижения инфляции

Американским властям необходимо много работать из-за «некомфортно высокой» скорости инфляции. Это заявление в разговоре с телеканалом Fox News сделал член экономического совета Белого дома и помощник президента США Джо Байдена Джаред Бернштайн.

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