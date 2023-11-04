«Движение первых» и РСВ ждут миллионы посетителей в своем павильоне

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и президентская площадка «Россия — страна возможностей» организовали совместный павильон на выставке «Россия» на ВДНХ, организаторы ожидают, что его посетит несколько миллионов человек.
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