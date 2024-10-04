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Гусев: пожар начался на нефтебазе в Воронежской области из-за сбитого БПЛА

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожаре на одной из нефтебаз региона после сбитого украинского беспилотника.

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