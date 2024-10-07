Wildberries: спрос на товары для занятий карате с начала года вырос на 60%

Клиенты маркетплейса Wildberries заинтересовались восточным боевым искусством карате. Спрос на товары данной категории за первые девять месяцев этого года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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