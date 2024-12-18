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Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму

Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей полуострова, это решение взвешенное.

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