"Привычнее вызывать позитивные эмоции". Наталья Ионова высказалась о хейте в свой адрес после скандалов

38-летняя Наталья Ионова в эфире STUDIO 21 высказалась о последствиях скандалов, в которых она отказывалась в этом году: после выступления, на котором певица вела себя странно, её обвинили в употреблении наркотиков.
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