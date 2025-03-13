Официальный Киев до сих пор пребывает в растерянности от действий новой американской администрации.
Перемирие на полгода. Что за шикарный для нас план Трампа слили на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
А что американцы? Они не будут напрямую воевать с Китаем... У Китая нет рядом таких соседей, как у России. К примеру Украина и другие продажные шкуры по границам... А нападать на Китай, как нападали к Вьетнам и тому подобные их войны, американцы не станут. Китайцы раскатают их в один миг!! А ВОТ СТОЛКНУТЬ ЛБАМИ РОССИЮ и КИТАЙ, и прикинуться кому-нибудь из них "добрым другом"- это вполне по-американцы. ТАК ЧТО, БУДЕМ МУДРЫ И БДИТЕЛЬНЫ!!
Ответить
15 час.
Алексей Тан
ПЕРЕМИРИЕ... нужно не Украине, А Сионистам США!!!.... напряженность на Тайване, текущая война на ,Б.В. (Израиль- Иран)... и горячая ВОЙНА на Украине... вычерпала все финансовые и материальные ресурсы сионистов США!!!... и ИМ, "кровь из носу нужна передышка... Что бы договориться с Тайванем и "замириться" на Б.В. с Газой и Ираном!!!... И только в ЭТОМ случаи... У НИХ остаётся ШАНС... "сохранить лицо" в войне с РОССИЕЙ... и заключить какой то "договор по Трампу".
Ответить
14 час.
Свежие комментарии