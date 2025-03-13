Перемирие на полгода. Что за шикарный для нас план Трампа слили на Украине

Vladimir Lioubimcev

А что американцы? Они не будут напрямую воевать с Китаем... У Китая нет рядом таких соседей, как у России. К примеру Украина и другие продажные шкуры по границам... А нападать на Китай, как нападали к Вьетнам и тому подобные их войны, американцы не станут. Китайцы раскатают их в один миг!! А ВОТ СТОЛКНУТЬ ЛБАМИ РОССИЮ и КИТАЙ, и прикинуться кому-нибудь из них "добрым другом"- это вполне по-американцы. ТАК ЧТО, БУДЕМ МУДРЫ И БДИТЕЛЬНЫ!!