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Перемирие на полгода. Что за шикарный для нас план Трампа слили на Украине

Перемирие на полгода. Что за шикарный для нас план Трампа слили на Украине

Официальный Киев до сих пор пребывает в растерянности от действий новой американской администрации.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А что американцы? Они не будут напрямую воевать с Китаем... У Китая нет рядом таких соседей, как у России. К примеру Украина и другие продажные шкуры по границам... А нападать на Китай, как нападали к  Вьетнам и тому подобные их войны, американцы не станут. Китайцы  раскатают  их в один миг!!  А ВОТ СТОЛКНУТЬ  ЛБАМИ РОССИЮ и КИТАЙ, и прикинуться кому-нибудь из них &quot;добрым другом&quot;- это вполне по-американцы. ТАК ЧТО, БУДЕМ МУДРЫ И БДИТЕЛЬНЫ!!
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15 час.
Алексей Тан
ПЕРЕМИРИЕ... нужно не Украине, А Сионистам США!!!.... напряженность на Тайване, текущая война на ,Б.В. (Израиль- Иран)... и горячая ВОЙНА на Украине... вычерпала все финансовые и материальные ресурсы сионистов США!!!... и ИМ, &quot;кровь из носу нужна передышка... Что бы договориться с Тайванем и &quot;замириться&quot; на Б.В. с Газой и Ираном!!!... И только в ЭТОМ случаи... У НИХ остаётся ШАНС... &quot;сохранить лицо&quot; в войне с РОССИЕЙ... и заключить какой то &quot;договор по Трампу&quot;.
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14 час.
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