Губернатор Ямала оценил уникальное оборудование лаборатории «Геосфера»

Дмитрий Артюхов ознакомился с работой исследовательского центра «Геосфера» в Тюмени. Уникальный лабораторный комплекс, оборудование которого не имеет аналогов в мире, вместе с главой региона осмотрели председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.