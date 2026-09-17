Губернатор Ямала оценил уникальное оборудование лаборатории «Геосфера»

Дмитрий Артюхов ознакомился с работой исследовательского центра «Геосфера» в Тюмени. Уникальный лабораторный комплекс, оборудование которого не имеет аналогов в мире, вместе с главой региона осмотрели председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым