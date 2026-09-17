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Красный Север

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Губернатор Ямала оценил уникальное оборудование лаборатории «Геосфера»

Губернатор Ямала оценил уникальное оборудование лаборатории «Геосфера»

Дмитрий Артюхов ознакомился с работой исследовательского центра «Геосфера» в Тюмени. Уникальный лабораторный комплекс, оборудование которого не имеет аналогов в мире, вместе с главой региона осмотрели председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

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