Дилеры обратились к Мишустину с поддержкой повышения утильсбора

Международная ассоциация дилеров (МАД), участники которой работают с брендами Lada, Haval, Omoda, Chery, Changan и другими, обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, заявив о своей поддержке инициативы об индексации утилизационного сбора на автомобили.
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