ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene Velesik
    И в чём проблема? Не дают взыскать штрафы? Налоги?Блогер Гусейн Гас...
  • Eduard
    Ещё один "европеец" с трущоб господа!Ермак призвал не ...
  • Eduard
    Мы вообще не считаем,что туда надо ехать.Ермак дурак!Ермак призвал не ...

Дилеры обратились к Мишустину с поддержкой повышения утильсбора

Дилеры обратились к Мишустину с поддержкой повышения утильсбора

Международная ассоциация дилеров (МАД), участники которой работают с брендами Lada, Haval, Omoda, Chery, Changan и другими, обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, заявив о своей поддержке инициативы об индексации утилизационного сбора на автомобили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх