Минобороны рассказало о важности освобождения Золотого Колодезя в ДНР

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Освобождение Золотого Колодезя создало условия для дальнейшего продвижения российских войск в глубину обороны ВСУ на добропольском направлении в ДНР.
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