На ПМЮФ заявили, что Минфин поддерживает продажу пива на стадионах

Об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов Министерство финансов РФ по-прежнему выступает за продажу пива на стадионах, сообщил в кулуарах Петербургского международного юридического форума статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.