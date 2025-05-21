На ПМЮФ заявили, что Минфин поддерживает продажу пива на стадионах

Об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов Министерство финансов РФ по-прежнему выступает за продажу пива на стадионах, сообщил в кулуарах Петербургского международного юридического форума статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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