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Воронежские новости

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Инвестиции в воронежские ЛОС могут достичь 2 млрд рублей к концу года

Инвестиции в воронежские ЛОС могут достичь 2 млрд рублей к концу года

По данным мэра, в обновление ЛОС уже вложено порядка 800 млн рублей. В том числе, проведена реконструкция технологических линий, обновлены отстойники для очистки стоков, а также установлены системы подачи воздуха и другие элементы.

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