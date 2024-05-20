Инвестиции в воронежские ЛОС могут достичь 2 млрд рублей к концу года

По данным мэра, в обновление ЛОС уже вложено порядка 800 млн рублей. В том числе, проведена реконструкция технологических линий, обновлены отстойники для очистки стоков, а также установлены системы подачи воздуха и другие элементы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)