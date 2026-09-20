Борнмут Ливерпуль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 20 сентября 2026

Во воскресенье, 20 сентября, сыграют Борнмут и Ливерпуль в матче 5-го тура Премьер-лиги Англии. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.