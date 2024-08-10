Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

7 августа Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов, который, как сообщает издание Super, на праздник пришёл не один, а в компании своей возлюбленной Екатерины Леви, дочери известного пермского бизнесмена и политика Семёна Леви.
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