Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

7 августа Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов, который, как сообщает издание Super, на праздник пришёл не один, а в компании своей возлюбленной Екатерины Леви, дочери известного пермского бизнесмена и политика Семёна Леви.