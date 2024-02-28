Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Войска НАТО на Украине: блеф Макрона или ядерный Армагеддон?

Войска НАТО на Украине: блеф Макрона или ядерный Армагеддон?

  В ночи, на экстренном парижском сходняке по вопросу, как спасти хохлов, зазвучало открытым текстом: не исключают ввода на хутор войск НАТО, хотя и не договорились об этом прямо сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Возможность отправки войск стран Запада на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я шокирован этим заявлением, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. - Это ещё один шаг к войне, поскольку в таком случае мы бы стали стороной конфликта. Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого». Флориан Филиппо сообщил, что его партия намерена организовать манифестацию в центре Парижа в поддержку мирного решения украинского конфликта и выхода Франции из Североатлантического альянса. Пока Коллективный Гитлер консенсуса по данному вопросу не достиг. Макрон-Микрон сказал, что с течением времени ничего исключать нельзя… Сие вполне возможно по той причине, что до этого мы на переходы врагов через красные линии почти не реагировали, вооружение с Запада давно приходит эшелонами, уже против нас скрыто воюют многие тысячи или даже десятки тысяч солдат НАТО, о чём говорят некоторые западные политики. И теперь мы не отреагируем нарушение широчайшей красной полосы – открытого вторжения натовских орд на исконно русскую землю по маршрутам Наполеона и Гитлера?!. - https://news.mail.ru/politics/59987927/?frommail=1
Филиппо считает, что слова об отправке войск на Украину являются шагом к войне
Новости Mail.ru
Ответить
17 час.
Александр Зиборов
Это один из первых пробных шаров, и вполне орды НАТО могут открыто войти на территорию Малороссии... Мы же почти не отвечаем на нарастающую агрессию Коллективного Гитлера...
Ответить
17 час.
Владимир Михальков
Армагеддон будет в Париже Лондоне Брюсселе и ещё много где в Европе! А мы спрячемся за Уральскими горами!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх