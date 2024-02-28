Войска НАТО на Украине: блеф Макрона или ядерный Армагеддон?

Александр Зиборов

Возможность отправки войск стран Запада на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я шокирован этим заявлением, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. - Это ещё один шаг к войне, поскольку в таком случае мы бы стали стороной конфликта. Французы сегодня проснулись в холодном поту из-за этого». Флориан Филиппо сообщил, что его партия намерена организовать манифестацию в центре Парижа в поддержку мирного решения украинского конфликта и выхода Франции из Североатлантического альянса. Пока Коллективный Гитлер консенсуса по данному вопросу не достиг. Макрон-Микрон сказал, что с течением времени ничего исключать нельзя… Сие вполне возможно по той причине, что до этого мы на переходы врагов через красные линии почти не реагировали, вооружение с Запада давно приходит эшелонами, уже против нас скрыто воюют многие тысячи или даже десятки тысяч солдат НАТО, о чём говорят некоторые западные политики. И теперь мы не отреагируем нарушение широчайшей красной полосы – открытого вторжения натовских орд на исконно русскую землю по маршрутам Наполеона и Гитлера?!. - https://news.mail.ru/politics/59987927/?frommail=1