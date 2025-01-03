Спецназ РФ захватил БМП International MaxxPro и "Козак" боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Военные отряда спецназа "Вега" группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО), захватили БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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