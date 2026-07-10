Власти Новосибирской области из-за топливного кризиса рекомендовали компаниям перевести своих сотрудников на удаленку

В целях снижения объемов потребления топлива в регионе ввели режим повышенной готовности. Организациям, не связанным с жизнеобеспечением населения, независимо от форм собственности рекомендовали перейти на дистанционный режим работы.
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