Не громи аэропорты!

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мягко наказали, так пусть из своего бюджета теперь и восстанавливают. Глядишь старейшины займутся воспитанием своей молодежи... А так пусть громят пересядут на ишаков и передвигаются. Кстати за причинение ущерба на территории России в других регионах, то возмещать ущерб за счет бюджетов тех регионов где они родились и туда выдворять на проживание без права выезда...