Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не громи аэропорты!

Не громи аэропорты!

Ни в коем случае этого не делай! Потому, что если ты в составе организованной через мобильники преступной группы в двести с лишним человек вторгнешься на территорию российского аэропорта, причинишь ему материальный ущерб на 285 миллионов российских рублей, и при этом нанесёшь побои девяти правоохранителям, - то берегись.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мягко наказали, так пусть из своего бюджета теперь и восстанавливают. Глядишь старейшины займутся воспитанием своей молодежи... А так пусть громят пересядут на ишаков и передвигаются. Кстати за причинение ущерба на территории России в других регионах, то возмещать ущерб за счет бюджетов тех регионов где они родились и туда выдворять на проживание без права выезда...
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1 час.
Михалыч
Это заигрывание с малыми народами может обернуться для России большими бедами. Взрослые люди должны чувствовать ответственность за свои поступки - иначе анархический либерализм.
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55 мин.
Лора Лора
Да полный бардак в судебной системе. Доколе????
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43 мин.

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