В Феодосии пообещали восстановить водоснабжение до конца дня

Водоснабжение в Феодосии пообещали восстановить в течение дня, 17 августа сообщили в «Воде Крыма». «Новый участок Челноковского водовода подключен, идет набор давления и заполнения системы», — говорится в сообщении.
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