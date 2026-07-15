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Аргументы и Факты

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Тела боевиков НАТО усыпали поле боя у Орехова: главная новость СВО 15 июля

Тела боевиков НАТО усыпали поле боя у Орехова: главная новость СВО 15 июля

В районе Орехова в Запорожской области сохраняется высочайшая плотность боев. Стратегическая инициатива удерживается российскими войсками, однако молниеносное продвижение сдерживают эшелонированные укрепрайоны противника.

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