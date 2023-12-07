Чего ждать от магнитных бурь с 8 по 25 декабря 2023 года: точное расписание геоударов Евгения КомароваПериодические ощутимые магнитные бури ожидаются в течение всего декабря 2023 года.
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