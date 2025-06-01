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ГУР Украины признало подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

ГУР Украины признало подрыв поезда на фоне ЧП в приграничных регионах

Главное управление разведки (ГУР) Украины признало подрыв товарного поезда в Запорожской области на фоне ЧП с обрушением мостов в Брянской и Курской областях.

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Комментарии
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карла карлова
Зато российская власть и военные берегут хохлятские мосты и железные дороги.Доколе???Сколько можно быть терпилами у всех и на всем.??Позор!!!
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