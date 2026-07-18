ВСУ атаковали дрон грузовой автомобиль в Белгородской области

Дрон вооружённых сил Украины атаковал грузовой автомобиль в селе Салтыково Белгородской области. В результате обстрела пострадал мужчина, который получил множественные осколочные ранения и обратился в Ракитянскую ЦРБ.
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