Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области сотрудники полиции провели для студентов мероприятие по профилактике экстремизма

Накануне сотрудники полиции организовали для студентов Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ встречу по профилактике экстремизма.

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