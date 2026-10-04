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Отметка об уничтожении подлодки замечена на борту F/A-18F Super Hornet ВМС США

Отметка об уничтожении подлодки замечена на борту F/A-18F Super Hornet ВМС США

Американский истребитель F/A-18F Super Hornet, участвовавший в операции «Эпическая ярость» против Ирана, уничтожил иранскую подводную лодку, судя по нанесенному на корпус рисунку.

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