Отметка об уничтожении подлодки замечена на борту F/A-18F Super Hornet ВМС США

Американский истребитель F/A-18F Super Hornet, участвовавший в операции «Эпическая ярость» против Ирана, уничтожил иранскую подводную лодку, судя по нанесенному на корпус рисунку.
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