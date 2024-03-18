Российское подразделение штурмового батальона, названного в честь Героя России Виктора Омелькова из Ивановского соединения Вооруженных сил РФ, успешно атаковало опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска.
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