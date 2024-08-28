Как постмит помогает отслеживать выполнение задач после встреч Мила ЯкобссонРоман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса, рассказал журналистам, что постмит — самый полезный инструмент для видеосовещаний и онлайн-созвонов.