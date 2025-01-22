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Эвакуация ВСУ из Великой Новоселки провалена: гарнизон заблокирован

Эвакуация ВСУ из Великой Новоселки провалена: гарнизон заблокирован

ВСУ пытаются эвакуировать свой гарнизон из Великой Новоселки на западе ДНР, но оказываются в окружении.

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