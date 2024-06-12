В Новосибирске полицейскими организован «Единый день профилактики»

На территории детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» сотрудниками новосибирской полиции при поддержке членов Общественного совета при Главном управлении МВД России по Новосибирской области Михаила Алояна и Марии Макимовой, сотрудников автономной некоммерческой организацией «Новосибирский Дом финансового просвещения» проведён «Единый день профилактики».