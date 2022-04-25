Число заболевших Covid-19 составило 509 с половиной миллиона человека

Сегодня рано утром Университетский центр системных наук и инженерии (CSSE) сообщил, что число заболевших и погибших составляют 509 487 608 и 6 217 821 человек соответственно, а общее количество введенных доз вакцины увеличилось до 11 237 340 926.
Сегодня рано утром Университетский центр системных наук и инженерии (CSSE) сообщил, что число заболевших и погибших составляют 509 487 608 и 6 217 821 человек соответственно, а общее количество введенных доз вакцины увеличилось до 11 237 340 926.
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