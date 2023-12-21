Новосибирский суд взыскал с РЖД компенсацию за несчастный случай 16-летней давности

Машинист котельной Новосибирского стрелочного завода филиала ОАО «РЖД» в 2007 году лишился руки. Он просил взыскать в счет компенсации морального вреда 2 миллиона рублей, но суд удовлетворил его просьбу частично, остановившись на 650 тысячах рублей.