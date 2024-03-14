🧱 В селе Укромное Симферопольского района строят новую школу на 600 мест Готовность объекта 40%, закончить планируют к декабрю 2025 года.
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🧱 В селе Укромное Симферопольского района строят новую школу на 600 мест Готовность объекта 40%, закончить планируют к декабрю 2025 года.