Зарезавший проститутку в Москве убил еще одну женщину в гостинице

Зарезавший проститутку в элитном жилом комплексе Хедлайнер" в центре Москвы убил еще одну женщину. Ее тело обнаружили в номере гостиницы на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
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