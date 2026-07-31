В августе онлайн-кинотеатр Музея Победы представит более десяти фильмов

Музей Победы анонсировал программу кинопоказов онлайн-кинотеатра в августе. Сеансы приурочены к российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также юбилеям известных исторических личностей.
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