Чиновника из Усть-Абакана задержали по делу об обрушении горки

В Усть-Абакане задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета в рамках расследования уголовного дела, его подозревают в "оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".