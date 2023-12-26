Чиновника из Усть-Абакана задержали по делу об обрушении горки

В Усть-Абакане задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета в рамках расследования уголовного дела, его подозревают в "оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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