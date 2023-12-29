"Единая Россия" открыла штаб общественной поддержки во Владивостоке

Во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки "Единой России", сообщает пресс-служба партии. Также на базе штаба открыли сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.
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