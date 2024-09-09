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Мэй Маск впервые прилетит в Алматы

Мэй Маск впервые прилетит в Алматы

Мать Илона Маска выступит на Центральноазиатском женском форуме «BeWoman». Как сообщили организаторы мероприятия, модель, диетолог и мама визионера и основателя Tesla и SpaceX Мэй Маск в 45-минутной сессии в формате интервью поделится профессиональными наблюдениями и персональным видением обо всем, что прошла и пережила сама - о здоровье, питании, старении, гендерном равенстве, воспитании детей в одиночку, преодолении трудностей и обретении уверенности в себе.

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