Мэй Маск впервые прилетит в Алматы

Мать Илона Маска выступит на Центральноазиатском женском форуме «BeWoman». Как сообщили организаторы мероприятия, модель, диетолог и мама визионера и основателя Tesla и SpaceX Мэй Маск в 45-минутной сессии в формате интервью поделится профессиональными наблюдениями и персональным видением обо всем, что прошла и пережила сама - о здоровье, питании, старении, гендерном равенстве, воспитании детей в одиночку, преодолении трудностей и обретении уверенности в себе.