«Женщины-оборотни»: как воевали партизанки Гитлера против РККА

В сентябре 1944 года, когда Красная Армия и войска западных союзников вступили на территорию Германии, нацистское руководство поставило задачу создать разветвлённую сеть партизанского подполья на случай оккупации Германии.
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