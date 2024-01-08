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Американского журналиста Яшара Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

Американского журналиста Яшара Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) усомнился, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину какую-либо "щекотливую" операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.

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