Американского журналиста Яшара Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) усомнился, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину какую-либо "щекотливую" операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.