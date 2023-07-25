Царьград

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Фигурантке дела о гибели Татарского предъявили окончательное обвинение

Фигурантке дела о гибели Татарского предъявили окончательное обвинение

Следствие установило, что Дарья Трепова* (внесена в перечень террористов и экстремистов) знала, зачем пронесла на встречу с военкором Владленом Татарским статуэтку, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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