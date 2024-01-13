9 типов эгоизма: кто вы по «цветочной шкале», нарцисс, лютик или бешеный огурец?

Как люди становятся эгоистами? Почему не следует путать эгоизм с нарциссизмом? И какие еще «цветочки» могут отразить разные степени зацикленности на себе? Наш эксперт Владимир Дашевский рассказывает об этом в своей книге «Цветы эгоизма.