9 типов эгоизма: кто вы по «цветочной шкале», нарцисс, лютик или бешеный огурец?

Как люди становятся эгоистами? Почему не следует путать эгоизм с нарциссизмом? И какие еще «цветочки» могут отразить разные степени зацикленности на себе? Наш эксперт Владимир Дашевский рассказывает об этом в своей книге «Цветы эгоизма.
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