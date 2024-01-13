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9 типов эгоизма: кто вы по «цветочной шкале», нарцисс, лютик или бешеный огурец?

9 типов эгоизма: кто вы по «цветочной шкале», нарцисс, лютик или бешеный огурец?

Как люди становятся эгоистами? Почему не следует путать эгоизм с нарциссизмом? И какие еще «цветочки» могут отразить разные степени зацикленности на себе? Наш эксперт Владимир Дашевский рассказывает об этом в своей книге «Цветы эгоизма.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
&quot;это родной брат абьюзера и газлайтера. тиражируются в фикшен‐, нон‐фикшен литературе и кино. (гостинг), (газлайтинг). Йога, аяуаска, цигун, тайчи, церковь, майндфулнес, энергетика&quot;. Автор, да ты сам нарцисс!
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