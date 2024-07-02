Отряд кораблей Северного флота РФ зашел в порт Ла-Гуайру, Венесуэла

Отряд кораблей Северного флота Российской Федерации, в составе атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер», вошла в порт Венесуэлы, заявила 2 июля пресс-служба министерства обороны Российмской Федерации в своем telegram-канале.
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