Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса

МИД объяснил передачу ТЯО Белоруссии выравниванием стратегического дисбаланса

Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, возникший по инициативе США.

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