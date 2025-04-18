МИД: появление военных НАТО на Украине будет иметь негативные последствия

Военные контингенты НАТО на украинской территории могут привести к негативным последствиям для западных стран — об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».
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