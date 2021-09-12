Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДепутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ Иностранные информационные ресурсы, действующие на территории РФ, должны быть конфискованы в пользу российского народа.Вернуться к статье248НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВадим Скоробогатовфёдоров ПОПУЛИСТ ещё тот....Говорит то, что выгодно...А не то, что должно.Nikolia VovchenkoЕстественно...Вместо того,чтобы заняться необходимым,он подсовывает "пустышку" для забивания сознания у людей и отвлечения энергии на ненужные действияАлександр ДементьевОн не популист. Он хапуга. Так и ищет - у кого бы что отжать?ВСВадим СкоробогатовДа ужжж...паскуден он.....Тюрина ТатьянаСлов нет. Семимильными шагами движемся к Северной Корее.Тюрина ТатьянаУ кого это отбирают имущество?ЛелекГлупень с дурнотенью в одном флаконе.YSKOLДурак не страшен. Страшен - "дурак с инициативой",вот кого надо опасаться.Rustam KuchkarovПравильноСКСергей КейзеровА еще можно конфисковать бренды Mercedes, Rolls-Royce и т.д. и отдать их Автовазу... или продать китайцам...Рауф РастовАбсолютно правильно. Любые иностранные информационные ресурсы, действующие на территории РФ, должны быть только отечественными. Кроме того, нам нужно избавляться от безусловной трактовки абсолютизированного и бездумного запрета на цензуру. Вопрос о мотивах, которыми руководствовался Фёдоров, в данном случае не имеет никакого значения. Важно, что он полностью прав.Александр ДементьевА чего так мелко то? Одни СМИ - это капля в море. Давайте уж тогда и заводы, фабрики, торговые предприятия национализируем. Они же - иностранные инвесторы - захватили всё, заставляют пахать на них наш народ, а прибыль тащат за границу.... А потом - как предлагал Фёдоров - за соседей возьмёмся. Вон, у Казахстана он уже обнаружил лишние восточные области......Посадили дурака в думу. Вот он и рулит.Nikolia VovchenkoВ данном случае идея очистить Россию от нахождения в ней враждебных СМИ является замечательной,но...само слово"конфискация" ,в данном случае не подходит.Тем более без комментариев этого "действия"...Здесь или автор статьи переборщил и решил "громкий заголовок задвинуть"или же автор идеи не понимает процессов ликвидации подобных угроз,что видно из статьи данного "писателя".Рауф РастовАлександр, Вы расширили предмет обсуждения (в количественно-содержательном отношении) и свели его к абсурду (в качественно-содержательном отношении. И то, и другое, однако, являются уловками в споре. Первая называется: «The extended analogy» - pасшиpенная аналогия, а вторая «argumentum ad absurdum» (или «reductio ad absurdum») – сведение к абсурду. Но и я со своей стороны должен признаться в том, что слишком увлёкся вопросом очищения нашего общего информационного пространства от иностранных агентов влияния и по этой причине как-то не обратил внимания на термин «конфискация». Перечисленные в статье примеры зеркального ответа являются явно недостаточными основаниями для конфискации. Поэтому в нашем случае можно говорить о различных вариантах реквизиции (с частичным либо полным выкупов этих ресурсов). Но в то же время для некоторых ситуаций нельзя исключить вариант и с конфискацией. Например, в случаях противоправной и откровенно враждебной деятельности владельцев таких ресурсов можно не только конфисковать принадлежащее им имущество, но и подвергнуть их предусмотренным законом видам дополнительного наказания. Что касается другой стороны предложения, предусматривающей очищение отечественного информационного пространства от иностранцев, то его правильность можно проиллюстрировать следующей аналогией. Факт присутствия иностранных информационных ресурсов в нашей стране с учётом выраженных ментальных противоречий между нашими соотечественниками и представителями западной цивилизации, можно уподобить появлению чужака в своей семье. То есть это равносильно тому, чтобы пригласить иностранца-западника в российскую традиционную семью с детьми для постоянного проживания. Родители будут прививать своим детям наши традиционные ценности (уважение к старшим, любовь к знаниям, к труду и т.д.), а этот иностранец, всякий раз улучив удобный момент, когда дети остались без родительского контроля, будет разными способами подрывать авторитет родителей, навязывая детям, к примеру, привычку к лени или приобщая их к чуждым для нас ценностям, вплоть до доведённых до абсурдного предела идей различной толерантности. Как Вы думаете, Александр, стоит ли терпеть такого иностранца в нашей семье или его, всё-таки, следует гнать взашей?Рауф РастовДолжен признаться, я в спешке совершенно не обратил внимания на термин "конфискация". Не в обиду Вам - чтобы мне заново не печатать разные подробности, предлагаю Вам прочитать мой ответ Александру Дементьеву. В нём есть ответ и на Ваш комментарий.Николай ТитовУважаемый, вы в каком звании?Рауф РастовНиколай, если Вы набираете бойцов в армию, то в свои 65 лет я вряд ли буду годен к строевой. :-) Или Вы имели в виду что-то другое, связанное со званиями?Nikolia VovchenkoТак ведь опять"конфискация"звучит...Знаете у В.И.Ленина есть много примеров "как и что" и звучат они намного яснее и понятнее...Так в"вопросе о нерадивых чиновниках"есть момент"о "ликвидации""..и когда эти пролетарии узнают и смогут применять данные законы(речь идёт о законах управления государством),то они смогут заставить работать нерадивых и ликвидировать враждебных,чтобы вместо них поставить достойных из числа образованных пролетариев..."только в данном случае речь идёт не о физической ликвидации,а о "лишении места"именно враждебных.Вот и вас ввело в заблуждение"конфискация",а вот как проводить эту"конфискацию"и что она даст...А ведь речь идёт о распространении информации и не всегда нужна "студия"или"центр"-обычный комп и "вуаля"...Так что "конфисковать"?Или другой"пример",когда то под запретом были"Свобода","Голос Америки" и др. Они вещали,а их "глушили" и что..."Любознательные слушали ...А вот если бы люди имели необходимые знания и понимали происходящее,то никакие "Голоса" не смогли бы наносить вред в УМЫ народа.Так и здесь.Можно запретить,"конфисковать",даже выдворить из страны,но...Это же информация,а как её "конфисковать"?А ведь вы то в курсе,что информацию можно ликвидировать только другой информацией с упором на знания людей правил ДОТУ и КОБ....А "конфисковать"-это путь в никуда...Рауф РастовВы опять зацепились за это слово (конфискация) и, подменив понятие информационные ресурсы, понятием информация, в итоге устроили кучу-малу из различных аргументов с использованием привнесённых в дискуссию подменённых терминов. То что информацию (= правду) невозможно абсолютно перекрыть–это очевидно и об этом никто не спорит. Например, эта истина образно обыгрывается с помощью кинематографического приёма в фильме «Покаяние». Там есть такой эпизод, в котором чиновники тщетно пытаются обуздать мощный фонтан из прорвавшегося гидранта. А материальную сторону я не стал бы так принижать и недооценивать. Одно дело –иметь большие возможности для сбора, обработки (часто тенденциозной) и трансляции информации (всё это в своей совокупности назовём "информационным ресурсом") и совсем другое дело – когда такие возможности резко сужаются до минимума («обычный комп»). Следовательно, пропорционально этому уменьшается мера вреда, наносимого нашему обществу. И, напоследок, в моём ответе Александру речь главным образом шла о реквизиции (а это ещё по-божески, это уже не грабёж). А что касается конфискации - это уже к Фёдорову :-)АБАлексей БелоусовФёдоров прав: почему западные СМИ настраивают наших людей, и прежде всего нашу молодежь против нашей же страны, т.е. против нас? Такие СМИ надо ликвидировать - это вопрос государственной безопасности.Дмитрий МТак они в отместку, Симоняншу с ее РТ у себя ликвидируют.Владимир ДомнинБезграмотность и популизм ЕР зашкаливает. Федоров порет чушь. Что такое инфоресурс, работающий в РФ? Как он собирается его конфисковывать? И это относится ко всему, к чему дотягиваются шаловливые ручки ЕдРосов.Nikolia VovchenkoК сожалению ,та организация,в которой Фёдоров занимает место,часто проявляет подобную чушь,но со"знанием дела"стараются доказать другим "свою правоту"Николай ТитовЧто за бред, что значит конфисковать? 77% ЗА! Что у нас за страна, что за люди! Может тогда уж сразу разломать эти гребаные города уйти в леса. Пахать землю, доить коров, разводить свиней и жить в рубленых домах. И Федоров этот, когда-то своими мозгами пользовался и его интересно было читать, а теперь .... ни чужих, ни своих.Комментировать
Свежие комментарии