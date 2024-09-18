Учителя раскритиковали ограничение числа мигрантов в школах

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Идея ограничить в классах количество детей мигрантов – странная и формальная, Минпросвещения должно заняться проблемой обучения иностранцев со слабым знанием русского языка, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
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